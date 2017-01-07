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Сергей Орешкин: Старались вытащить из игроков эмоции после хороших матчей в Омске и Новосибирске

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал гостевую победу над новокузнецким «Металлургом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Очень тяжелая для нас игра. Старались вытащить эмоции из игроков после очень хорошо проведенных матчей в Омске и Новосибирске. Но ребята сами все поняли и необходимости достучаться до них не возникло. Третий период все расставил по своим местам, - сказал специалист.

Матч

Металлург Нк - Динамо - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы:

Хиетанен (Кашпар, Терещенко), 43:26 (0:1 - бол.). Галимов (Фёдоров, Ерёменко), 49:22 (0:2). Карсумс (Кашпар, Терещенко), 50:15 (0:3).

Место и дата

07 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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