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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "МЮ"
Футболисты "МЮ"Источник: Reuters

Футболисты «Манчестер Юнайтед» разгромили «Рединг» в матче 1/32 финала (третьего раунда) Кубка Англии со счетом 4:0.

На седьмой минуте встречи счет открыл нападающий «МЮ» Уэйн Руни, в касание переправивший мяч в дальний угол после передачи полузащитника Хуана Маты. Отметим, что для Руни этот гол стал 249-м в составе «красных дьяволов», и он сравнялся по этому показателю с легендарным Бобби Чарльтоном.

Спустя восемь минут «красные дьяволы» удвоили свое преимущество: форвард хозяев Антони Марсьяль, сыграв в стенку с Руни, вошел в штрафную и спокойно отправил мяч в ворота. Во втором тайме дублем на 75-й и 79-й минутах отметился 19-летний форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в следующий раунд турнира.

Кубок Англии
1/32 финала
«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0 (2:0)
Голы: Руни, 7; Марсьяль, 15; Рэшфорд, 75, 79
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Блинд, Рохо (Джонс, 19), Смоллинг, Янг, Мата (Швайнштайгер, 78), Феллайни, Кэррик (Фосу-Менса, 78), Рэшфорд, Руни, Марсьяль
«Рединг»: Аль-Хабси, Мур, Блэккетт (Обита, 46), Гантер, Эванс (Свифт, 57), Беренс, Келли, ван ден Берг, Уильямс, Макклири, Керморган (Сэмюэл, 77)
Предупреждение: Янг, 54

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