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«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без поражений

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Футболисты мадридского «Реала», разгромив сегодня на «Сантьяго Бернабеу» «Гранаду» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании, довели беспроигрышую серию своей команды во всех турнирах до 39 встреч и повторили рекорд «Барселоны».

Беспроигрышная серия «Барсы» также длилась 39 матчей во всех турнирах с участием испанских команд (с октября 2015 года по март 2016-го) и прервалась именно в матче с «Реалом»: 2 апреля 2016 года мадридский клуб благодаря голу Криштиану Роналду нанес поражение каталонцам на «Камп Ноу» (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.

В следующем матче 12 января «Реал» встретится на выезде с «Севильей» в Кубке Испании.

Матч

Реал - Гранада - 5:0 (4:0)

Голы

Иско 12 (1:0). Бензема 20 (2:0). Роналду 27 (3:0). Иско 32 (4:0). Каземиро 58 (5:0).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Родригес, 46), Модрич, Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема

Гранада: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Силва Г., Везу, Тито, Агбо (Маркес, 60), Сампер, Перейра, Бога (Буэно, 65), Кравец

Предупреждения:

Каземиро, 71 - Сампер, 44; Агбо, 57; Силва Г., 70; Табану, 72

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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