«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без поражений

Футболисты мадридского «Реала», разгромив сегодня на «Сантьяго Бернабеу» «Гранаду» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании, довели беспроигрышую серию своей команды во всех турнирах до 39 встреч и повторили рекорд «Барселоны».

Беспроигрышная серия «Барсы» также длилась 39 матчей во всех турнирах с участием испанских команд (с октября 2015 года по март 2016-го) и прервалась именно в матче с «Реалом»: 2 апреля 2016 года мадридский клуб благодаря голу Криштиану Роналду нанес поражение каталонцам на «Камп Ноу» (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.

В следующем матче 12 января «Реал» встретится на выезде с «Севильей» в Кубке Испании.