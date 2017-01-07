«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без поражений
Футболисты мадридского «Реала», разгромив сегодня на «Сантьяго Бернабеу» «Гранаду» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании, довели беспроигрышую серию своей команды во всех турнирах до 39 встреч и повторили рекорд «Барселоны».
Беспроигрышная серия «Барсы» также длилась 39 матчей во всех турнирах с участием испанских команд (с октября 2015 года по март 2016-го) и прервалась именно в матче с «Реалом»: 2 апреля 2016 года мадридский клуб благодаря голу Криштиану Роналду нанес поражение каталонцам на «Камп Ноу» (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.
В следующем матче 12 января «Реал» встретится на выезде с «Севильей» в Кубке Испании.
Матч
Голы
Иско 12 (1:0). Бензема 20 (2:0). Роналду 27 (3:0). Иско 32 (4:0). Каземиро 58 (5:0).
Состав
Реал: Навас, Марсело (Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Родригес, 46), Модрич, Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема
Гранада: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Силва Г., Везу, Тито, Агбо (Маркес, 60), Сампер, Перейра, Бога (Буэно, 65), Кравец
Предупреждения:
Каземиро, 71 - Сампер, 44; Агбо, 57; Силва Г., 70; Табану, 72
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция