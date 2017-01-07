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Фаткулина – вторая на ЧЕ в спринтерском многоборье после двух дистанций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту женщины провели второй старт в спринтерском многоборье – на дистанции 1000 м.

По итогам двух стартов из четырех лидирует чешская спортсменка Каролина Ербанова, на втором месте россиянка Ольга Фаткулина. Замыкает тройку лидеров Маррит Леенстра (Голландия)

Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Спринтерское многоборье
Женщины. 1000 м
Первый старт

1. Йорьен Тер Морс (Голландия) – 1.15,58
2. Каролина Ербанова (Чехия) – 1.15,69
3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,95
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,15
5. Екатерина Лобышева (Россия) – 1.16,27
6. Екатерина Шихова (Россия)– 1.16,37

После двух стартов из четырех

1. Каролина Ербанова (Чехия) – 76,075
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 76,235
3. Маррит Леенстра (Голландия) – 76,525
5. Екатерина Шихова (Россия) – 77,135
6. Екатерина Лобышева (Россия) – 77,245

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