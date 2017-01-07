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Уэйн Руни: Это честь быть рядом с сэром Бобби

Источник:  BBCКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, забивший в кубковом матче против «Рединга» (4:0) свой 249-й гол в составе «красных дьяволов» и сравнявшийся по этому показателю легендарным Бобби Чарльтоном, поделился эмоциями по поводу своего достижения.

– Я очень горжусь тем, что сумел добиться такого невероятного достижения в составе настолько великого клуба, как «Манчестер Юнайтед».  Я даже не мог себе такого представить. Для меня это огромная честь... И это честь быть рядом с сэром Бобби.

Особенно приятно устанавливать подобные рекорды перед домашними трибунами. Впереди нас ждут два домашних матча, и я надеюсь забить гол в каком-то из них, став лучшим бомбардиром клуба, – цитирует Руни BBC Sport.

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