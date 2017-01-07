Wings Gaming пробилась в полуфинал ESL One Genting
Китайская команда Wings Gaming вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.
В матче за выход в полуфинал чемпионы мира переиграли филиппинский коллектив Execration со счетом 2:0.
Wings Gaming в полуфинале сыграет с Newbee, а в другом полуфинале Digital Chaos сразится с Virtus.pro.
ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.
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