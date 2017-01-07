Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Ак Барс0 : 2Металлург
Хоккей  Динамо Рига0 : 0СКА
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Минск1 : 2ЦСКА
Теннис  Маррэй0:1Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Wings Gaming пробилась в полуфинал ESL One Genting

Комментарии

Китайская команда Wings Gaming вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.

В матче за выход в полуфинал чемпионы мира переиграли филиппинский коллектив Execration со счетом 2:0.

Wings Gaming в полуфинале сыграет с Newbee, а в другом полуфинале Digital Chaos сразится с Virtus.pro.

ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Virtus.pro вышла в полуфинал ESL One GentingРоссийский коллектив Virtus.pro вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Дмитрий «Ditya Ra» Миненков стал игроком Vega SquadronДмитрий «Ditya Ra» Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.Team Liquid укомплектовала состав по League of LegendsК составу команды Team Liquid по League of Legends присоединился Остин «LiNk» Шин, который ранее выступал за коллектив Counter Logic Gaming. Игрок займет роль запасного на средней линии.Бывший игрок Escape Gaming анонсировал новую командуТроелс «SyndereN» Нильсен в своем твиттере анонсировал новую команду под названием January 25th.Escape Gaming потеряла состав по Dota 2Организация Escape Gaming сообщила, что Троелс «SyndereN» Нильсен, Адриан «Era» Крезиу и Макс «Qojqva» Брокер покинули состав команды по Dota 2.Digital Chaos пробилась в полуфинал ESL One GentingКоманда Digital Chaos вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Virtus.pro сыграет с OpTic Gaming в первом матче ELEAGUE MajorОрганизаторы турнира ELEAGUE Major по CS:GO анонсировали расписание первого раунда.NewBee обыграла Virtus.pro и вышла в полуфинал ESL One GentingКитайский коллектив NewBee вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Игрок команды Muffin Lightning по CS:GO получил бан на 100 летДжек «arKimonday» Кастнер из команды Muffin Lightning получил бан на 100 от организации ESEA.Cloud9 подписала бывший состав The Imperial по Dota 2Американская организация Cloud9 подписала бывший состав команды The Imperial по Dota 2.Артем «fng» Баршак: У новой команды pdd есть потенциал стать сильнее EGИгрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в интервью cyber.sports.ru рассказал о новой команде Питера «ppd» Дагера.Virtus.pro и Natus Vincere примут участие в квалификации к SL i-League StarSeries Season 3StarLadder и ImbaTV анонсировали список участников квалификации к SL i-League StarSeries Season 3.Победитель чемпионата мира по киберфутболу приглашен на Football Awards 2016Победитель FIFA Interactive World Cup 2016 Мохаммед «Bacha» Аль-Бача посетит церемонию Football Awards 2016.Fnatic анонсировала новый состав на ESL One GentingМалазийская команда Fnatic по Dota 2 представила состав на турнир ESL One Genting.Vega Squadron стала чемпионом Royal Arena Season 2СНГ-коллектив Vega Squadron стал победителем второго сезона турнира Royal Arena по Dota 2.Elements Pro Gaming заменит Wings Gaming на Dota Pit League S5Европейский коллектив Elements Pro Gaming заменит китайскую команду Wings Gaming на турнире Dota Pit League Season 5.RuHub анонсировала список аналитиков и комментаторов на ESL One GentingСтудия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ESL One Genting по Dota 2.WarriorsGaming.Unity не будет менять составМалайзийская команда WarriorsGaming.Unity по Dota 2 сохранит состав в ходе решафла. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов Valve.Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30 журнала ForbesКапитан бразильской команды SK Gaming по CS:GO Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30: Games журнала Forbes.Vega Squadron и FlipSid3 Tactics сыграют в одной группе на Dreamhack Leipzig 2017Организаторы турнира DreamHack Open Leipzig 2017 по CS:GO анонсировали распределение команд по группам.
Главные новости
Хоккей
«Динамо» (Рига) – СКА. Онлайн
Теннис
Медведев обыграл Селу и вышел в финал турнира в Ченнаи

Футбол
Уэйн Руни: Это честь быть рядом с сэром Бобби
Футбол
«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без поражений
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии
Биатлон
Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-я
Конькобежный спорт
Юсков – третий на дистанции 500 м на ЧЕ в классическом многоборье
Футбол
Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»
Биатлон
Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Хоккей
Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»
все новости