Wings Gaming пробилась в полуфинал ESL One Genting

Китайская команда Wings Gaming вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.



В матче за выход в полуфинал чемпионы мира переиграли филиппинский коллектив Execration со счетом 2:0.

Wings Gaming в полуфинале сыграет с Newbee, а в другом полуфинале Digital Chaos сразится с Virtus.pro.



ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.