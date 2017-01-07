Медведев обыграл Селу и вышел в финал турнира в Ченнаи
Российский теннисист, 99-я ракетка в рейтинге АТР Даниил Медведев
полуфинале турнира в Ченнаи (Индия) одержал победу над израильтянином Дуди
Селой со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Матч продолжался два часа семь минут. 20-летний россиянин
сделал четыре эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре
брейк-пойнта из семи, а Села сделал на один эйс меньше, совершил также две
двойные ошибки и реализовал три брейка из девяти.
В финале Даниил сыграет с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Турнир АТР
Ченнаи (Индия)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 447 480 долларов
½ финала
Даниил Медведев (Россия) – Дуди Села (Израиль) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2
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