Аксель Витсель: Планирую продолжать играть за сборную Бельгии

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился мнением о выступлении за сборную Бельгии.

- Я планирую продолжать играть за национальную команду, сделаю все возможное для этого. Тренер сборной делает свой выбор не на основе клубов, в которых мы играем, а основывается на форме игроков. Буду делать все, чтобы оставаться в форме - приводит слова Витселя La Libre.

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Напомним, о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.