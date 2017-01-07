Фербай – чемпион Европы в спринтерском многоборье, Есин – четвертый

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Кулижников лидирует после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье Российский конькобежец Павел Кулижников финишировал вторым в первом забеге на дистанции 1000 метров и лидирует после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье, который стартовал в Сеуле.

Кулижников победил на первой «пятисотке» на чемпионате мира в спринте в Сеуле В первом старте на 500 м действующий чемпион мира россиянин Павел Кулижников показал лучшее время (34,76 секунды), опередив на 0,18 и 0,19 – голландца Кая Фербия и финна Мика Путала.

Кулижников выиграл второе золото чемпионата мира На нынешнем чемпионате мира он выиграл второе золото. В субботу россиянин одержал победу на дистанции 1000 метров.

Кулижников выиграл вторые 500 метров в Ставангере Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл вторую дистанцию 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Ставангере (Норвегия).

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Кулижников выиграл 500 метров на первом этапе Кубка мира с рекордом России Действующий чемпион мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников стал победителем на пятисотметровке на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари.

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Кулижников выиграл дистанцию 500 метров в финале Кубка мира Российский конькобежец Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров в финале Кубка мира по конькобежному спорту.

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Кулижников - чемпион мира в спринтерском многоборье, Есин – третий Российский конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом в спринтерском многоборье на чемпионате мира в Астане.

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Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров. Текстовая трансляция в 17.30 Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию финальных соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде в Сочи. Мужчины будут соревноваться на дистанции 1500 метров.