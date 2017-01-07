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Фербай – чемпион Европы в спринтерском многоборье, Есин – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту мужчины провели второй старт в спринтерском многоборье – на дистанции 1000 м.

Победу одержал голландец Кьелда Найс. Второй – Нико Иле из Германиии, третий – Кай Фербай (Голландия). Россиянин Алексей Есин стал четвертым.

В итоговой квалификации золото досталось Каю Фербаю, серебро завоевал Кьелд Найс, бронзу – Нико Иле.

Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Спринтерское многоборье
Мужчины. 1000 м
Второй старт

1. Кьелд Найс (Голландия) – 1.08,85
2. Нико Иле (Германия) – 1.09,20
3. Кай Фербай (Голландия) – 1.09,25
4. Алексей Есин (Россия) – 1.09,34
...16. Михаил Казелин (Россия) – 1.12,05

Итоговая классификцаия в многоборье

1. Кай Фербай (Голландия) – 139,230
2. Кьелд Найс (Голландия) – 139,700
3. Нико Иле (Германия) – 139,785
4. Алексей Есин (Россия) – 139,890
...13. Михаил Казелин (Россия) – 143,370

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