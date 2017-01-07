Касьянов и Пушкарев – серебряные призеры этапа Кубка мира в Альтенберге
В немецком
Альтенберге проходит третий этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В турнире
по бобслею в двойках российский экипаж Александр Касьянов/Алексей Пушкарев
заняли второе место.
Золото досталось немцам Франческо Фридриху и Мартину Гроткопу, а бронзовые
медали у Оскарса Киберманиса и Матиса Микниса (Латвия).
Кубок мира
Третий этап
Альтенберг (Германия)
Мужчины
Двойки
1. Франческо Фридрих/Мартин Гроткоп (Германия) – 1.49,20
2. Александр Касьянов/Алексей Пушкарев (Россия) – 1.49,84
3. Оскарс Киберманис/Матис Микнис (Латвия) – 1.49,90
…7. Алексей Стульнев/Василий Кондратенко (Россия) – 1.50,30
…15. Максим Андрианов/Илья Малых (Россия) – 1.50,79
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