Жозе Моуринью: Такие уверенные победы очень важны для создания атмосферы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Редингом» в матче 1/32 Кубка Англии (4:0).

– Сегодня мы хорошо играли, но не лучше, чем в тех матчах, в которых не смогли одержать победу. Такие уверенные победы очень важны для создания атмосферы в команде.

Я счастлив, потому что это была профессиональная работа с первой же минуты. Мы знали, что «Рединг» может создать трудности, особенно если позволить им войти в игру. Рад был увидеть, что некоторые из футболистов, не имеющих стабильной игровой практики, находятся в хорошей форме. Значит, я могу рассчитывать на них в оставшейся части сезона, –цитирует Моуринью BBC.

Кубок Англии

1/32 финала

«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0 (2:0)

Голы: Руни, 7; Марсьяль, 15; Рэшфорд, 75, 79

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Блинд, Рохо (Джонс, 19), Смоллинг, Янг, Мата (Швайнштайгер, 78), Феллайни, Кэррик (Фосу-Менса, 78), Рэшфорд, Руни, Марсьяль

«Рединг»: Аль-Хабси, Мур, Блэккетт (Обита, 46), Гантер, Эванс (Свифт, 57), Беренс, Келли, ван ден Берг, Уильямс, Макклири, Керморган (Сэмюэл, 77)

Предупреждение: Янг, 54

