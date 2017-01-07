Екатерина Глазырина: Первая часть гонки сложилась оптимистично

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянка заняла 28-е место, победу одержала француженка Мари Дорен-Абер.

– Первая часть гонки сложилась довольно-таки оптимистично. Но пришла на последнюю стрельбу и не смогла справиться с ветром. Последняя стрельба стоя решает многое. У меня решилось не в лучшую сторону. Обидно, что не доработала до конца. Я пришла, сзади меня никого не было, и долго не могла настроиться на последний выстрел.

На мой взгляд, Оберхоф – один из самых сложных этапов в календаре. Сейчас усложнили трассу, и с такой погодой бежать тяжеловато, – цитирует Глазырину официальный сайт СБР.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.