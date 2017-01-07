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Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет вперед

Источник:  РИА «Воронеж»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский  «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

– Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?
– В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

–Но играя в Китае Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?
– Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в «Топ-5» чемпионатов, то «да» однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти «Топ-5» чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса.

Напомним, о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.

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