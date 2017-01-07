Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое 27-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала француженка Мари Дорен-Абер.
«После третьей стойки я понимала, что, в принципе, реально
справляться с этим ветром, он не настолько ужасен.
На дистанции я сегодня испытала такое удовольствие –
получалось выкладываться. К сожалению, немного отморозила руки при минус
десяти. Но все равно получила большое удовольствие.
Набранные вчера первые кубковые очки меня порадовали. Быть в
тридцатке – это хорошо для первых гонок. А скорости на Кубке мира меня не
пугают. Они терпимые, тут можно бороться. Главное – сделать выводы после этого
этапа», – приводит слова Кайшевой официальный сайт СБР.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.