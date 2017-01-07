Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое 27-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала француженка Мари Дорен-Абер.

«После третьей стойки я понимала, что, в принципе, реально справляться с этим ветром, он не настолько ужасен.

На дистанции я сегодня испытала такое удовольствие – получалось выкладываться. К сожалению, немного отморозила руки при минус десяти. Но все равно получила большое удовольствие.

Набранные вчера первые кубковые очки меня порадовали. Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок. А скорости на Кубке мира меня не пугают. Они терпимые, тут можно бороться. Главное – сделать выводы после этого этапа», – приводит слова Кайшевой официальный сайт СБР.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

