«Магнитка» в гостях переиграла «Ак Барс»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над казанским «Ак Барсом» в мачте регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
Заброшенными шайбами у подопечных Ильи Воробьева отметились Сергей Мозякин и Ян Коварж.
Отметим, что голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин записал на свой счет шестой «сухой» матч в нынешнем сезоне КХЛ.
После этой игры «Металлург», набрав 102 очка в 47 встречах чемпионата, лидирует в Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 94 очка после 49 игр, занимает третье место на «Востоке».
В следующем матче 12 января «Ак Барс» сыграет в Ярославле против местного «Локомотива». Днем ранее «Металлург» на домашней арене примет ХК «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Металлург Мг - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Мозякин (Ли), 27:07 (0:1). Коварж (Мозякин), 30:07 (0:2).
Место и дата
07 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция