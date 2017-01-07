«Магнитка» в гостях переиграла «Ак Барс»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над казанским «Ак Барсом» в мачте регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами у подопечных Ильи Воробьева отметились Сергей Мозякин и Ян Коварж.

Отметим, что голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин записал на свой счет шестой «сухой» матч в нынешнем сезоне КХЛ.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>

После этой игры «Металлург», набрав 102 очка в 47 встречах чемпионата, лидирует в Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 94 очка после 49 игр, занимает третье место на «Востоке».

В следующем матче 12 января «Ак Барс» сыграет в Ярославле против местного «Локомотива». Днем ранее «Металлург» на домашней арене примет ХК «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат