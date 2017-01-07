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«Нефтехимик» с минимальным счетом обыграл «Трактор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Трактор» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге.

Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова 12 января сыграют с московским «Динамо», а «Трактор» двумя днями ранее примет «Торпедо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Нефтехимик - Трактор - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Гюнге (Сергеев), 37:59 (1:0).

Место и дата

07 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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