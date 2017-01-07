«Нефтехимик» с минимальным счетом обыграл «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Трактор» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге.

Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова 12 января сыграют с московским «Динамо», а «Трактор» двумя днями ранее примет «Торпедо».

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