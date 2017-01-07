«Нефтехимик» с минимальным счетом обыграл «Трактор»
В матче
регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Трактор» со
счетом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард
Гюнге.
Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной
конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в
активе 66 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Назарова 12 января сыграют с московским «Динамо»,
а «Трактор» двумя днями ранее примет «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Трактор - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Место и дата
07 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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