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Леонид Слуцкий: В детском футболе вообще нет никаких закономерностей

Источник:  РИА «Воронеж»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об уровне подготовки юных футболистов в стране.

– Уровень подготовки юных футболистов России как-то меняется с годами?
– Тут ничего нельзя посчитать – ребенок может выглядеть суперталантом в 11 лет, а в 17 лет вообще стать никаким. В детском футболе вообще нет никаких закономерностей. Футболиста можно начать оценивать не раньше, чем в 15 лет. После этого более-менее становится понятным, что из тебя выросло.

– Можно ли в цифрах посчитать реальную отдачу российских футбольных школ?
– На этот счет есть своя статистика – ежегодно все российские спортивные школы выпускают 50 тыс. воспитанников, при этом в российском футболе сегодня насчитывается около 1,5 тыс. профессиональных футболистов. Вот и вся статистика.

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