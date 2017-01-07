Минское «Динамо» уступило на своей площадке ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА переиграли в гостях минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у армейцев отметились Кирилл Петров, Иван Телегин и Максим Мамин. У динамовцев точный бросок на счету Александра Павловича.

После этой игры ЦСКА, набрав 107 очков в 47 встречах, возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо», имея в активе 77 баллов после 45 игр, занимают шестое место на «Западе».

В следующем матче 9 января москвичи на своей площадке примут СКА. «Динамо» 12 января в Хабаровске встретится с местным «Амуром».

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