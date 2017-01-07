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В Белоруссии появилась федерация киберспорта

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Министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».


На официальной странице федерации в ВКонаткте говорится:

Основной целью Федерации является содействие развитию в Белоруссии компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий, а также вовлечение в компьютерный спорт широких слоев населения Белоруссии.

В цели Федерации входит:

- Содействие развитию компьютерного спорта в Белоруссии как массового вида спорта, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни;

- Содействие развитию эффективных форм физического воспитания детей и подростков, с использованием компьютерных технологий, направленных на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально-стойкого подрастающего поколения Белоруссии.

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