Дубль Мусы принес победу «Лестеру» над «Эвертоном» в 1/32 финала Кубка Англии
В матче 1/32
финала Кубка Англии «Эвертон» на своем поле уступили «Лестеру» со счетом 1:2.
В составе победителей дубль оформил экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, а у «ирисок»
единственный гол забил Ромело Лукаку.
Соперник «лис» по следующему раунду турнира определится позже в жеребьевке.
Кубок Англии
1/32 финала
«Эвертон» - «Лестер»
– 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – 63 Лукаку, 1:1 – 66 Муса, 1:2 – 71 Муса.
Эвертон: Роблес, Фунес Мори, Уильямс, Бейнс, Холгейт (Деулофеу, 46), Дэвис, Баркли (Коне, 75), Бэрри, Коулмэн, Лукаку, Валенсия (Миральяс, 62).
Лестер: Шмейхель, Хут, Чилуэлл, Симпсон, Морган, Грэй (Фукс, 77), Ндиди, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Капустка, 84), Ульоа (Муса, 35).
Предупреждение: Фунес Мори (81).
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