Сергей Устюгов: Для Сундбю минута отрыва ничего не значит

Россиянин Сергей Устюгов прокомментировал второе место в гонке на 15 км классическим стилем в масс-старте в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски», которая прошла в итальянской Валь-ди-Фьемме.

- Спасибо большое моим партнерам, я после гонки подошел к ним. Я не просил, чтобы они мне помогали. Я очень рад, что они мне помогли. Сегодня была действительно самая тяжелая гонка. Если бы не они, то я был бы в третьем десятке, а они меня поддерживали по ходу гонки. Насчет завтрашней гонки не могу ничего говорить, сейчас трясет от гонки. Я устал, у меня кружилась голова. Никогда такого не было. Завтра я буду стараться, большего мне нечего сказать. Для Сундбю, как мы помним из «Тура Канады», минута отрыва ничего не значит, - передает слова Устюгова «Р-Спорт».

Напомним, что после шести этапов «Тур де Ски» Устюгов лидирует в общем зачете. Норвежский лыжник Сундбю отстает от россиянина на 1 минуту и 11,9 секунды.