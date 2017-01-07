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СКА разгромил рижское «Динамо», прервав четырехматчевую серию поражений

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте усилиями Вячеслава Войнова, который реализовал большинство. С 31-й по 39-ю минуту армейцы забили три гола - отличились Евгений Кетов, Максим Чудинов и Вадим Шипачев. На 51-й минуте Кетов оформил дубль, а через четыре минуты Николай Елисеев забросил единственную шайбу хозяев. За минуту до конца матча Виктор Тихонов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы со 107 очками делят первое место в Западной конференции с московским ЦСКА. Рижане с 42 очками расположились на последнем месте на Западе.

Следующий матч СКА проведет 9 января в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» 12 января встретится с «Адмиралом».

Матч

Динамо Р - СКА - 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Голы:

Войнов (Широков, Ковальчук), 26:18 (0:1 - бол.). Кетов (Тихонов, Херсли), 30:15 (0:2). Чудинов (Шипачёв), 35:19 (0:3). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 38:51 (0:4). Кетов (Прохоркин, Яковлев), 50:35 (0:5). Елисеев (Головков, Кулда), 54:32 (1:5). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 59:09 (1:6).

Место и дата

07 января 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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