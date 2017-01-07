СКА разгромил рижское «Динамо», прервав четырехматчевую серию поражений

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте усилиями Вячеслава Войнова, который реализовал большинство. С 31-й по 39-ю минуту армейцы забили три гола - отличились Евгений Кетов, Максим Чудинов и Вадим Шипачев. На 51-й минуте Кетов оформил дубль, а через четыре минуты Николай Елисеев забросил единственную шайбу хозяев. За минуту до конца матча Виктор Тихонов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы со 107 очками делят первое место в Западной конференции с московским ЦСКА. Рижане с 42 очками расположились на последнем месте на Западе.

Следующий матч СКА проведет 9 января в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» 12 января встретится с «Адмиралом».