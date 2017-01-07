«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голам Сауля и Гризманна
В матче
17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом
2:0.
В составе победителей голами отметились Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.
Команда из Мадрида с 31-м очком поднялась на четвертое место турнирной
таблицы, а «Эйбар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.
В следующем туре подопечные Диего Симеоне 14 января примут «Бетис», а баски
на выезде сыграют 15 января со «Спортингом».
Чемпионат
Испании
17-й тур
Матч
Голы
Сауль 54 (0:1). Гризманн 74 (0:2).
Состав
Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Лежён, Луна, Рико, Энрих, Гарсия Д., Гонсалес (Нано, 82), Капа, Инуи (Бебе, 68), Педро Леон (Пенья, 76)
Атлетико: Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Савич, Хименес, Луис, Габи, Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн
Предупреждения:
Гонсалес, 20; Бебе, 89 - Врсалько, 29; Коке, 81
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция