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«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голам Сауля и Гризманна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голам Сауля и Гризманна
Источник: Reuters

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.

Команда из Мадрида с 31-м очком поднялась на четвертое место турнирной таблицы, а «Эйбар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 14 января примут «Бетис», а баски на выезде сыграют 15 января со «Спортингом».

Чемпионат Испании
17-й тур

Матч

Эйбар - Атлетико - 0:2 (0:0)

Голы

Сауль 54 (0:1). Гризманн 74 (0:2).

Состав

Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Лежён, Луна, Рико, Энрих, Гарсия Д., Гонсалес (Нано, 82), Капа, Инуи (Бебе, 68), Педро Леон (Пенья, 76)

Атлетико: Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Савич, Хименес, Луис, Габи, Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн

Предупреждения:

Гонсалес, 20; Бебе, 89 - Врсалько, 29; Коке, 81

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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