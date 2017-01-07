«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голам Сауля и Гризманна

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.

Команда из Мадрида с 31-м очком поднялась на четвертое место турнирной таблицы, а «Эйбар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 14 января примут «Бетис», а баски на выезде сыграют 15 января со «Спортингом».

Чемпионат Испании

17-й тур