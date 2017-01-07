IBU: Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени

Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

«Международный союз биатлонистов выбрал новое место для проведения восьмого этапа Кубка мира. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 6 по 12 марта 2017 года», – говорится в сообщении.

Напомним, что в конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.