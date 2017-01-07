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Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Ирина Аввкакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Аввакумова по сумме двух попыток набрала 260, 5 баллов.

Золотую медаль завоевала японская спортсменка Сара Таканаси, в активе которой 283,4 балла. Бронза досталась японке Юки Ито (259,7).

Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Третий этап
Женщины. К-120

1. Сара Такахаси (Япония) – 283,4
2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5
3. Юки Ито (Япония) – 259,7
...17. Александра Кустова (Россия) – 176,2
...23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8
24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5
...27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3 

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