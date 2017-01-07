Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

читайте также

Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила японка Таканаси В Нижнем Тагиле (Россия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Во втором старте победу одержала японка Сара Таканаси.

Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка Лундбю В Нижнем Тагиле (Россия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей первого старта стала спортсменка из Норвегии Марен Лундбю.

Аввакумова – седьмая в общем зачете Кубка мира Россиянка Ирина Аввакумова завоевала итоговое седьмое место в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам нынешнего сезона, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Аввакумова заняла пятое место на этапе Кубка мира в Казахстане На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Алма-Ате (Казахстан) состоялся второй старт. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла пятое место.

Ирашко-Штольц выиграла этап Кубка мира в России Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Даниэла Ирашко-Штольц одержала победу на втором этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.

Ирина Аввакумова: Рассчитываю бороться за попадание в шестерку общего зачета Кубка мира Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова обозначила цели на предстоящий сезон.

Хазетдинов, Максимочкин, Аввакумова и Тихонова выступят в командном миксте на чемпионате мира Российские прыгуны на лыжах с трамплина Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин, Ирина Аввакумова и Софья Тихонова выступят в командном миксте на чемпионате мира в шведском Фалуне.

Ирина Аввакумова победила на Универсиаде в прыжках с трамплина Участница сочинской Олимпиады Ирина Аввкумова стала первой в прыжках с трамплина к-90 на универсиаде в Словакии.

Две россиянки вошли в двадцатку лучших на четвертом этапе Кубка мира В минувшие выходные в немецком Оберстдорфе состоялся четвертый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Оба старта выиграла Даниэла Ирашко-Штольц из Австрии.

Ирина Аввакумова: Врачи пока решили не оперировать колено Уроженка Ленинградской области рассказала о своем восстановлении от травмы колена.

Ирина Аввакумова - седьмая во втором старте в Румынии Россиянка Ирина Аввакумова заняла седьмое место во втором старте на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Румынии.

Тренер Аввакумовой: Не думаю, что волнение сыграло свою роль Тренер российской спортсменки Ирина Аввакумовой – Роман Керов прокомментировал выступление своей подопечной на Олимпиаде в Сочи.

Ирина Аввакумова: В Сочи трамплин не для меня Российская спортсмена Ирина Аввакумова, выступающая в дисциплине прыжок с трамплина, оценила свое выступление.

Недолет Аввакумовой Сенсационная победительница этапа Кубка мира в Чайковском, 22‑летняя Ирина Аввакумова, конечно, хотела преподнести приятный сюрприз сочинцам и гостям олимпийской столицы. Главные события на комплексе «Русские горки» в программе – дебютанте Олимпийских игр разворачивались вчера после 10 часов вечера.

Ирина Аввакумова: В сентябре казалось, что всю грязь в Сочи убрать не успеют Российская прыгунья с трамплина, занявшая на соревнованиях 16-е место, Ирина Аввакумова рассказала о своих впечатлениях от Сочи.

Ирина Авакумова: Когда я приеду на Олимпиаду и окажусь там одна, не знаю, что со мной будет Российская прыгунья с трамплина Ирина Авакумова прокомментировала свое выступление на шестом этапе Кубка мира в словенском Планице.

Ирина Аввакумова: У меня задача в Сочи скромная - попасть в шестерку Победительница этапа Кубка мира Ирина Аввакумова рассказала о своих задачах на Олимпийских играх в Сочи.

Аввакумова пропустит этап КМ в Дзао Российская летающая лыжница Ирина Авваумова приняла решение не выступать на Кубке мира в Дзао.

Назван состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду Тренерский штаб сборной России назвал имена летающих лыжников, которые поедут на Олимпийские игры в Сочи.