Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
Россиянка
Ирина Аввкакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам с
трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе.
Аввакумова по
сумме двух попыток набрала 260, 5 баллов.
Золотую медаль завоевала японская спортсменка Сара Таканаси, в активе которой 283,4 балла. Бронза досталась японке Юки Ито (259,7).
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Третий этап
Женщины. К-120
1. Сара Такахаси (Япония) – 283,4
2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5
3. Юки Ито (Япония) – 259,7
...17. Александра Кустова (Россия) – 176,2
...23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8
24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5
...27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3
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