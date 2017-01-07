Мартин Сундбю: Чтобы опередить Устюгова мне нужно чудо

Норвежский лыжник Мартин Сундбю рассказал, что для победы в «Тур де Ски» ему необходимо чудо.

– Одна минута и 12 секунд это очень много. И Устюгов находится в фантастической форме. Что я должен сказать? Я буду стараться изо всех сил. Я не собираюсь довольствоваться вторым местом и буду бороться за победу.

Невозможно себе представить, что мне удастся опередить Устюгова. Я должен провести фантастическую гонку, и, вероятно, чтобы у Сергея был неудачный день. Для меня это гигантский вызов. Мне нужно чудо, – передает слова Сундбю норвежская газета VG.

Напомним, что после шести этапов «Тур де Ски» Устюгов лидирует в общем зачете, Сундбю отстает от россиянина на 1 минуту и 11,9 секунды.

Добавим, что многодневка «Тур де Ски» завершится в воскресенье, 8 января.