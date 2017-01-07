Душко Иванович: Матч с «Зенитом» может стать для «Химок» самым сложным за последние несколько недель

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением об игре «Зенита», с которым его подопечные встретятся 8 января в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- «Зенит» - одна из лучших команд лиги ВТБ и Кубка Европы. Они играют очень хорошо и быстро. В их составе есть отличные снайперы, соперник здорово играет под чужим щитом и находит правильные решения в нападении. Благодаря этому, «Зенит» набирает много легких очков.

Возможно, этот матч станет самым сложным для нас за последние несколько недель. Конечно, у них есть явные лидеры Тулсон и Карасев, однако это целостная команда, и я бы мог также выделить Тимму, Лэндри и особенно Марковича, который может решить исход любого матча в одиночку. Мы чувствуем себя нормально, впереди еще несколько тренировок, чтобы продемонстрировать лучшую игру, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».

Напомним, матч пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Команды провели в Единой лиге по десять матчей. Химчане одержали восемь побед и расположились на третьем месте. «Зенит», выигравший семь встреч, идет на пятой позиции.