Форвард «Маккаби» Уимс – самый ценный игрок 16-го тура Евролиги
Форвард
тель-авивского «Маккаби» Сонни Уимс признан самым ценным игроком 16-го тура
регулярного чемпионата Евролиги.
В матче против «Дарушафаки» (93:92) 30-летний американец набрал 24 очка, совершил 5 подборов, сделал один перехват и отдал 8 передач.
Напомним, «Маккаби» одержал 6 побед в 16 матчах турнира и занимает 12-е место в турнирной таблице.
В список лучших игроков тура также попали Николо Мелли («Бамберг»), Кит Лэнгфорд (УНИКС) и Майк Джеймс («Панатинаикос»).
Матч
Маккаби Т-А - Дарушафака - 93:92
Состав
Маккаби Т-А: Уимс (24), Радд (13), Цирбес (13), Силей (12), Гаудлок (10)
Дарушафака: Клиберн (17), Ванамэйкер (16), Жижич (14), Андерсон (13), Морман (11), Уилбекин (10)
Место и дата
05 января 22:05, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция
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