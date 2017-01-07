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Клаудио Раньери: В матче с «Эвертоном» Муса был блистателен

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился эмоциями от победы над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 2:1. Дубль в матче оформил экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса.

– Мы провели хороший матч против очень сильной команды, да еще и выиграли на чужом поле. Я очень доволен. Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч.

Муса был блистателен. Я наблюдал за ним в последнее время и думаю, что он начинает лучше понимать английский футбол, – передает слова Раньери пресс-служба «Лестера».

Кубок Англии
1/32 финала

«Эвертон» – «Лестер» – 1:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 63 – Муса, 66, 71
«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Уильямс, Бейнс, Холгейт (Деулофеу, 46), Дэвис, Баркли (Коне, 75), Бэрри, Коулмэн, Лукаку, Валенсия (Миральяс, 62)
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Чилуэлл, Симпсон, Морган, Грэй (Фукс, 77), Ндиди, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Капустка, 84), Ульоа (Муса, 35)
Предупреждение: Фунес Мори, 81

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