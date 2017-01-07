ЦСКА, СКА и «Металлург» Мг досрочно вышли в плей-офф КХЛ

По итогам матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые состоялись 7 января, стали известны первые участники Кубка Гагарина-2017.

От Восточной конференции первым в плей-офф вышел магнитогорский «Металлург», который в последнем матче обыграл в Казани «Ак Барс» (2:0). Магнитогорцы в 47 играх набрали 102 очка, а из команд, идущих вне первой восьмерки, ближе всех к действующему обладателю Кубка Гагарина может подобраться «Сибирь». За оставшиеся 12 игр сибиряки могут набрать максимум 36 очков, а отставание от «Металлурга» составляет 37 очков.

Магнитогорский @MetallurgMgn стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф Кубка Гагарина 2017. pic.twitter.com/YQTF3R7XaJ — КХЛ (@khl) 7 января 2017 г.

В Западной конференции участие в Кубке Гагарина обеспечили ЦСКА и СКА. 7 января москвичи выиграли в Минске у местного «Динамо» (3:1), а петербуржцы также в гостях разгромили рижское «Динамо» (6:1). Обе команды на 38 очков опережают «Витязь», который идет на девятой позиции. При этом подмосковному клубу до конца регулярного чемпионата осталось сыграть 12 матчей, за которые сможет набрать максимум 36 очков.

.@hccska обыграл минское "Динамо" 1:3 и стал первой командой "Запада", попавшей в плей-офф сезона 2016/2017. pic.twitter.com/PLGy7GLesE — КХЛ (@khl) 7 января 2017 г.

Напомним, команды Западной конференции стартуют в плей-офф 21 февраля, а представители Востока первые игры проведут 22 февраля.