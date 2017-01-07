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Бывший форвард «Алании» Неко стал игроком клуба чемпионата Кореи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Алании», бразилец Данило Неко подписал контракт с «Соннам», сообщает пресс-служба корейского клуба.

Последним местом работы 30-летнего футболиста был казахстанский «Актобе», который он покинул в конце 2015 года, став свободным агентом.

С 2011 по 2013 год Неко выступал за владикавказскую «Аланию», за которую сыграл 63 матча, забил 17 мячей и отдал две голевую передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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