Бывший форвард «Алании» Неко стал игроком клуба чемпионата Кореи
Бывший
нападающий «Алании», бразилец Данило Неко подписал контракт с «Соннам»,
сообщает пресс-служба корейского клуба.
Последним
местом работы 30-летнего футболиста был казахстанский «Актобе», который он покинул в конце
2015 года, став свободным агентом.
С 2011 по 2013 год Неко выступал за владикавказскую «Аланию», за которую сыграл 63 матча, забил 17 мячей и отдал две голевую передачи.
#SeongnamFC officially announced the latest signing today - Danilo Montecino Neco.#성남FC #KLEAGUE #K리그 pic.twitter.com/EXdKWB8AFo— Seongnam FC (@SeongnamFC2014) 5 января 2017 г.
По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
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