Бывший форвард «Алании» Неко стал игроком клуба чемпионата Кореи

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Андрей Лунев: В Петербурге толком ничего не видел. Только пробки

Андрей Лунев: В Петербурге толком ничего не видел. Только пробки Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

Выступающий в чемпионате Бразилии англо-турецкий форвард Колин Казим-Ричардс перешел из «Куритибы» в «Коринтианс».

Нападающий Казим-Ричардс перешел из «Куритибы» в «Коринтианс» Выступающий в чемпионате Бразилии англо-турецкий форвард Колин Казим-Ричардс перешел из «Куритибы» в «Коринтианс».

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о критике в его адрес за решение перейти в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Аксель Витсель: В течение нескольких лет хочу играть в Китае

Аксель Витсель: В течение нескольких лет хочу играть в Китае Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о критике в его адрес за решение перейти в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Полузащитник «Челси» Айсайя Браун стал игроком «Хаддерсфилда». Клуб выступает в чемпионшипе – втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

«Хаддерсфилд» арендовал полузащитника «Челси» Брауна Полузащитник «Челси» Айсайя Браун стал игроком «Хаддерсфилда». Клуб выступает в чемпионшипе – втором по силе дивизионе чемпионата Англии.