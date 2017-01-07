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Зинэтула Билялетдинов: У «Ак Барса» много вопросов, которые надо исправлять

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (0:2).

- У нас много вопросов, которые надо исправлять. Будем работать над этим. Пока не могу сказать, когда появится Глинкин. Батыршин играет неплохо после такого большого перерыва. Конечно, игрой Пайгина не очень удовлетворен. Хотелось бы, чтобы он не ошибался, но молодым игрокам это свойственно, - цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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