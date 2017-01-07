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Влад Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Москве этапе Кубка мира российский сноубордист Влад Хадарин победил в дисциплине «биг-эйр».

Россиянин в финале стал первым с результатом 182,25 балла. Второе место досталось канадскому сноубордисту Антуану Трюшону (174,75). Третье - норвежцу Фритьофу Тискендорфу (163,75).

Еще один российский спортсмен Антон Мамаев с результатом 74,75 занял 9-е место в общем зачете.

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