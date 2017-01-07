Влад Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве
На проходящем в Москве этапе Кубка мира российский сноубордист Влад Хадарин победил в дисциплине «биг-эйр».
Россиянин в финале стал первым с результатом 182,25 балла. Второе место досталось канадскому сноубордисту Антуану Трюшону (174,75). Третье - норвежцу Фритьофу Тискендорфу (163,75).
Еще один российский спортсмен Антон Мамаев с результатом 74,75 занял 9-е место в общем зачете.
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