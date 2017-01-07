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Джокович обыграл Маррэя в финале турнира в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новак Джокович
Новак ДжоковичИсточник: Reuters

Финальный матч турнира АТР в Дохе (Катар) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой сербского теннисиста.

Итоговый счет матча - 6:3, 5:7, 6:4 в пользу 29-летнего белградца.

Встреча, прошедшая сегодня, 7 января, продолжалась 2 часа 54 минуты. Британец сделал больше эйсов (8:2), но совершил и больше двойных ошибок (4:3). Маррэй реализовал 2 брейк-пойнта из 7, Джокович – 3 из 4.

Турнир АТР
Доха (Катар)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 237 190 долларов
Финал

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Джокович Н. (Сербия) - 3:6, 7:5, 4:6

Место и дата

07 января 18:00, , Онлайн-трансляция

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