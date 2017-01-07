«СКА-Нева» забросила восемь шайб «Челмету» в первом матче челябинцев под руководством Игоря Знарка

«СКА-Нева» одержала победу над «Челметом» со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

У армейцев дубль оформил Андрей Рычагов, также по голу забили Альберт Конозов, Виталий Коньков, Юрий Козловский, Илья Коренев, Иван Крылов и Иван Ларичев. В составе гостей шайбы забросили Андрей Ерофеев, Александр Тридчиков и Артем Мелихов.

Для челябинской команды это был первый матч под руководством Игоря Знарка. Младший брат Олега Знарка был назначен и.о. главного тренера «Челмета» 26 декабря 2016 года после отставки Александра Рожкова.

Армейцы, набрав 75 очков в 36 играх, идут на второй позиции в турнирной таблице ВХЛ. Беспроигрышная серия подопечных Петра Воробьева с учетом технической победы над «Кристаллом» составляет восемь матчей. Фарм-клуб «Трактора» занимает 18-е место, имея в активе 52 очка после 38 игр. Челябинцы проиграли четвертую встречу кряду.

9 января «СКА-Нева» дома встретится с «Южным Уралом», а «Челмет» в Чехове проведет матч против местной «Звезды».