Юсков – пятый после двух дистанций на ЧЕ в классическом многоборье
В
голландском Херенвене завершился второй день чемпионата Европы по конькобежному
спорту.
Во втором
старте лучшее время показал голландский спортсмен Свен Крамер, его
соотечественник Ян Блокхайзен – второй. Замкнул тройку лидеров Сверре Лунде
Педерсон из Норвегии. Точно также эта тройка расположилась по итогам двух
дисциплин из четырех.
Россиян Денис Юсков во втором старте стал восьмым, а в итогом зачете опустился на пятую позицию.
Херенвен (Голландия)
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы
Классическое многоборье
Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,58
2. Ян Блокхайзен (Голландия) – 6.16,86.
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.20,17
…8. Денис Юсков (Россия) – 6.26,89
…12. Данил Синицин (Россия) – 6.33,02
…17. Сергей Трофимов (Россия) – 6.39,71
После двух дистанций
из четырех
1. Свен Крамер – 73,868
2. Ян Блокхайзен – 74,116
3. Сверре Лунде Педерсен – 74,747
…5. Денис Юсков – 75,129
…12. Данил Синицин – 76,412
…15. Сергей Трофимов – 76,881