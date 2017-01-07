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Юсков – пятый после двух дистанций на ЧЕ в классическом многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В голландском Херенвене завершился второй день чемпионата Европы по конькобежному спорту.

Во втором старте лучшее время показал голландский спортсмен Свен Крамер, его соотечественник Ян Блокхайзен – второй. Замкнул тройку лидеров Сверре Лунде Педерсон из Норвегии. Точно также эта тройка расположилась по итогам двух дисциплин из четырех.

Россиян Денис Юсков во втором старте стал восьмым, а в итогом зачете опустился на пятую позицию.

Херенвен (Голландия)
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы
Классическое многоборье
Мужчины. 5000 м

1. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,58
2. Ян Блокхайзен (Голландия) – 6.16,86.
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.20,17
…8. Денис Юсков (Россия) – 6.26,89
…12. Данил Синицин (Россия) – 6.33,02
…17. Сергей Трофимов (Россия) – 6.39,71

После двух дистанций из четырех

1. Свен Крамер – 73,868
2. Ян Блокхайзен – 74,116
3. Сверре Лунде Педерсен – 74,747
…5. Денис Юсков – 75,129
…12. Данил Синицин – 76,412
…15. Сергей Трофимов – 76,881

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