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Ивелин Попов второй раз подряд признан лучшим футболистом Болгарии

Источник:  Sportal.bgКомментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Об этом сообщает болгарский интернет-портал Sportal.


Источник фото: sportal.bg

Попов, набрав по итогам голосования 161 балл, всего на три очка опередил капитана сборной Болгарии и «Лудогореца»  Светослава Дякова. Третьим стал вратарь «Лудогореца» Владислав Стоянов, набравший в сумме 90 баллов.

В голосовании приняли участие 101 спортивный журналист страны из 50 электронных и печатных средств массовой информации.

Напомним, что 29-летний полузащитник красно-белых получил награду лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд.

В текущем сезоне Попов провел 14 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 голевые передачи.

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