Гол Маккароне принес победу «Эмполи» в матче с «Палермо»
В матче
19-го тура чемпионата Италии «Эмполи» на своем поле обыграл «Палермо» со счетом
1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Массимо Маккароне, реализовав
пенальти на 78-й минуте.
«Эмполи» с 17-ю очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а розово-черные
расположились строчкой ниже, имея в активе на семь очков меньше.
В следующем туре «Палермо» 15 января сыграет на выезде с командой «Сассуоло»,
а команда из Тосканы в этот же день сыграет с «Сампдорией».
Чемпионат
Италии
19-й тур
Матч
Голы
Маккароне 78 (1:0 - пен.).
Состав
Эмполи: Скорупски, Чосич, Лаурини, Паскуаль, Беллуччи, Сапонара (Пуккиарелли, 65), Марилунго (Маккароне, 76), Крунич, Кроче, Диуссе, Мчедлидзе
Палермо: Посавец, Морганелла (Алеесами, 75), Рисполи, Гольданига, Гонсалес, Ционек (Диаманти, 81), Яяло (Балог, 83), Гацци, Квайсон, Энрике, Несторовски
Предупреждения:
Крунич, 57 - Морганелла, 74; Ционек, 78; Энрике, 90
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
07 января 20:00, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция