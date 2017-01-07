Гол Маккароне принес победу «Эмполи» в матче с «Палермо»

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Эмполи» на своем поле обыграл «Палермо» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Массимо Маккароне, реализовав пенальти на 78-й минуте.

«Эмполи» с 17-ю очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а розово-черные расположились строчкой ниже, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем туре «Палермо» 15 января сыграет на выезде с командой «Сассуоло», а команда из Тосканы в этот же день сыграет с «Сампдорией».

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19-й тур