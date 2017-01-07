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Гол Маккароне принес победу «Эмполи» в матче с «Палермо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Эмполи» на своем поле обыграл «Палермо» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Массимо Маккароне, реализовав пенальти на 78-й минуте.

«Эмполи» с 17-ю очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а розово-черные расположились строчкой ниже, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем туре «Палермо» 15 января сыграет на выезде с командой «Сассуоло», а команда из Тосканы в этот же день сыграет с «Сампдорией».

Чемпионат Италии
19-й тур

Матч

Эмполи - Палермо - 1:0 (0:0)

Голы

Маккароне 78 (1:0 - пен.).

Состав

Эмполи: Скорупски, Чосич, Лаурини, Паскуаль, Беллуччи, Сапонара (Пуккиарелли, 65), Марилунго (Маккароне, 76), Крунич, Кроче, Диуссе, Мчедлидзе

Палермо: Посавец, Морганелла (Алеесами, 75), Рисполи, Гольданига, Гонсалес, Ционек (Диаманти, 81), Яяло (Балог, 83), Гацци, Квайсон, Энрике, Несторовски

Предупреждения:

Крунич, 57 - Морганелла, 74; Ционек, 78; Энрике, 90

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

07 января 20:00, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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