Кирилл Капризов: Мне пока рано думать о «Миннесоте»

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ.

- Мы очень много говорили с Брагиным обо всем, это мне пригодится в дальнейшей жизни. Он мне как второй отец, очень многое дал. Я ему позвоню, когда будет приниматься решение по моему будущему в следующем году. Мне пока рано думать о «Миннесоте», нужно здесь много доказать, пробиться в первую сборную, - передает слова Капризова ТАСС.

Напомним, что на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.