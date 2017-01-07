Екабс Редлихс: После первого периода в матче против СКА мы остановились

Защитник рижского «Динамо» Екабс Редлихс поделился мнением о поражении своей команды в матче против СКА (1:6).

- Мы хорошо начали игру, были активны, но после первого периода остановились. Мы пропустили один гол, потом сразу же второй, третий и проиграли матч. Это наша старая болезнь, что мы не играем весь матч до конца. Так не должно быть, мы должны играть все 60 минут. На матче сегодня было много зрителей, мы должны были стремиться показать другой результат, - приводит слова Редлихса официальный сайт рижской команды

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте усилиями Вячеслава Войнова, который реализовал большинство. С 31-й по 39-ю минуту армейцы забили три гола - отличились Евгений Кетов, Максим Чудинов и Вадим Шипачев. На 51-й минуте Кетов оформил дубль, а через четыре минуты Николай Елисеев забросил единственную шайбу хозяев. За минуту до конца матча Виктор Тихонов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы со 107 очками делят первое место в Западной конференции с московским ЦСКА. Рижане с 42 очками расположились на последнем месте на Западе.

Следующий матч СКА проведет 9 января в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» 12 января встретится с «Адмиралом».