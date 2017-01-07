Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нет

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал грядущий трансфер бразильского нападающего Луиса Адриано в московский «Спартак».

– Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января, – цитирует Галлиани ТАСС.

Ранее стало известно, что «Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году. Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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