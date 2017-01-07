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«Лас-Пальмас» с минимальным счетом обыграл «Спортинг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле обыграл «Спортинг» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Набил Эль-Жар.

«Лас Пальмас» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Спортинг» расположился на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре подопечные Энрике Сетьена 14 января на выезде сыграют с «Барселоной», а команда из Хихона на следующий день примет «Эйбар».

Чемпионат Испании
17-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Спортинг - 1:0 (0:0)

Голы

Эль Жар 55 (1:0).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Гомес, Бигас, Кастельяно Д., Гарсия М. (Момо, 69), Меса, Боатенг (Ливайя, 89), Эль Жар (Тана, 78), Виера

Спортинг: Куэльяр, Канелья, Бабин (Афиф, 65), Дуглас, Мере, Лильо, Торрес, Кармона (Санчес, 75), Альварес, Чоп (Вигуэра, 60), Родригес

Предупреждения:

Момо, 74; Тана, 84 - Торрес, 60; Мере, 85; Лильо, 88

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

07 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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