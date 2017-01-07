«Лас-Пальмас» с минимальным счетом обыграл «Спортинг»
В матче
17-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле обыграл «Спортинг» со
счетом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Набил Эль-Жар.
«Лас Пальмас» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Спортинг»
расположился на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре подопечные Энрике Сетьена 14 января на выезде сыграют с «Барселоной»,
а команда из Хихона на следующий день примет «Эйбар».
Чемпионат
Испании
17-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Спортинг - 1:0 (0:0)
Голы
Эль Жар 55 (1:0).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Гомес, Бигас, Кастельяно Д., Гарсия М. (Момо, 69), Меса, Боатенг (Ливайя, 89), Эль Жар (Тана, 78), Виера
Спортинг: Куэльяр, Канелья, Бабин (Афиф, 65), Дуглас, Мере, Лильо, Торрес, Кармона (Санчес, 75), Альварес, Чоп (Вигуэра, 60), Родригес
Предупреждения:
Момо, 74; Тана, 84 - Торрес, 60; Мере, 85; Лильо, 88
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
07 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция