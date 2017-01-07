«Арсенал» одержал волевую победу над «Престоном» в 1/32 финала Кубка Англии
В матче 1/32 финала
Кубка Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Престон» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл
на седьмой минуте нападающий хозяев поля Каллум Робинсон.
Во второй половине
встрече забивали только «канониры». Так на 46-й минуте Аарон Рэмзи сравнял счет
встречи, а за минуту до конца матча Оливье Жиру забил с передачи Лукаса Переса,
принеся победу своей команде.
Соперник лондонской команды по следующему раунду турнира определится позднее в жеребьевке.
Кубок Англии
1/32 финала
«Престон» - «Арсенал» - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – 7 Робинсон, 1:1 – 46 Рэмзи, 1:2 – 89 Жиру.
Престон: Максвелл, Хантингтон, Каннингем, Вермейл, Кларк, Джонсон (Хорган, 81), Пирсон, Галлахер (Браун, 60), Макгиди, Робинсон, Хьюджилл (Макенок, 75).
Арсенал: Оспина, Габриэл, Мустафи, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 83), Мэйтленд-Найлз (Холдинг, 90), Рэмзи, Джака, Ивоби, Перес (Рен-Аделед, 90), Жиру.
Предупреждения: Хьюджилл (44), Каннингем (65), Габриэл (70), Пирсон (75).