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«Арсенал» одержал волевую победу над «Престоном» в 1/32 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» одержал волевую победу над «Престоном» в 1/32 финала Кубка Англии
Источник: Reuters

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Престон» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на седьмой минуте нападающий хозяев поля Каллум Робинсон.

Во второй половине встрече забивали только «канониры». Так на 46-й минуте Аарон Рэмзи сравнял счет встречи, а за минуту до конца матча Оливье Жиру забил с передачи Лукаса Переса, принеся победу своей команде.

Соперник лондонской команды по следующему раунду турнира определится позднее в жеребьевке.

Кубок Англии
1/32 финала 

«Престон» - «Арсенал» - 1:2 (1:0) 
Голы: 1:0 – 7 Робинсон, 1:1 – 46 Рэмзи, 1:2 – 89 Жиру.
Престон: Максвелл, Хантингтон, Каннингем, Вермейл, Кларк, Джонсон (Хорган, 81), Пирсон, Галлахер (Браун, 60), Макгиди, Робинсон, Хьюджилл (Макенок, 75).
Арсенал: Оспина, Габриэл, Мустафи, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 83), Мэйтленд-Найлз (Холдинг, 90), Рэмзи, Джака, Ивоби, Перес (Рен-Аделед, 90), Жиру.
Предупреждения: Хьюджилл (44), Каннингем (65), Габриэл (70), Пирсон (75).

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