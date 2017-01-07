Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»

Полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы, но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.

По информации источника, ивуариец не может получить разрешение автоматически, в связи с чем будет созван специальный совет, состоящий из пяти бывших игроков и менеджеров, которые решат сможет ли 19-летний футболист внести значительный вклад в развитие шотландского чемпионата.

Сообщается, что стороны согласовали условия трансфера футболиста. «Краснодар» получит за полузащитника 2,8 миллионов фунтов.

«Мы надеемся, что все будет хорошо. Куасси присоединился к команде, но не будет тренироваться. Мы надеемся, что он получит разрешение на работу этим советом», – сказал помощник главного тренера «Селтика» Крис Дэвис.

Напомним, в нынешнем сезоне Эбуэ принял участие в 18 матчах «Краснодара», в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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