Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»
Полузащитник
«Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы,
но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в
Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.
По информации
источника, ивуариец не может получить разрешение автоматически, в связи с чем
будет созван специальный совет, состоящий из пяти бывших игроков и менеджеров,
которые решат сможет ли 19-летний футболист внести значительный вклад в
развитие шотландского чемпионата.
Сообщается, что
стороны согласовали условия трансфера футболиста. «Краснодар» получит за
полузащитника 2,8 миллионов фунтов.
«Мы надеемся, что все
будет хорошо. Куасси присоединился к команде, но не будет тренироваться. Мы надеемся,
что он получит разрешение на работу этим советом», – сказал помощник главного
тренера «Селтика» Крис Дэвис.
Напомним, в нынешнем сезоне Эбуэ принял участие в 18 матчах «Краснодара», в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.