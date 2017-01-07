«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса
Турецкий
футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по
трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.
По
информации издания, руководство турецкой команды обращалось к «Зениту» в прошлом
году по поводу трансфера Ломбертса, тогда российский клуб не отпустил
защитника.
В нынешнем
сезоне 31-летний футболист принял участие в 12 матчах команды из Санкт-Петербурга.
По данным transfermarkt.de, стоимость бельгийца составляет 2,5 миллиона евро.
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