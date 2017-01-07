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«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса

Источник:  SporcopeКомментарии

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.

По информации издания, руководство турецкой команды обращалось к «Зениту» в прошлом году по поводу трансфера Ломбертса, тогда российский клуб не отпустил защитника.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 12 матчах команды из Санкт-Петербурга.

По данным transfermarkt.de, стоимость бельгийца составляет 2,5 миллиона евро.

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