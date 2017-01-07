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Ивелин Попов: Еще слишком рано уходить за большими деньгами

Источник:  Novsport.comКомментарии

Полузащитник «Спартака» болгарин Ивелин Попов поделился своими впечатлениями от прошедшего года и опроверг все слухи о своем уходе из российского клуба.

– Уходящий год был хорошим. Я надеюсь, что 2017-й также будет моим годом. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом России. Я остаюсь в «Спартаке». Вся информация о моем уходе из клуба – спекуляции. Кто-то пишет свои фантазии. У меня есть контракт. Еще слишком рано уходить за большими деньгами. Я доволен тем, что имею в «Спартаке», – цитирует Попова Novsport.com.

В субботу Попов второй раз подряд был признан футболистом года в Болгарии.

В текущем сезоне Попов провел 14 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 голевые передачи. 

Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны турецкого «Трабзонспора». 

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