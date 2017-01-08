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Российские гандболисты обыграли белорусов и во втором контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по гандболу переиграли команду Белоруссии и во втором контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22 в пользу россиян. После первого тайма россияне вели – 16:11. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов – 31:26.

Напомним, что чемпионат мира по гандболу стартует во Франции 11 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Сборная Белоруссии на групповой стадии встретится с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.

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