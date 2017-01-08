Российские гандболисты обыграли белорусов и во втором контрольном матче
Мужская сборная России по гандболу переиграли команду Белоруссии и во
втором контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22
в пользу россиян. После первого тайма россияне вели – 16:11. Днем ранее
российская сборная также оказалась сильнее белорусов – 31:26.
Напомним, что чемпионат мира по гандболу стартует во Франции 11
января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши,
Бразилии, Японии и Норвегии. Сборная Белоруссии на групповой стадии встретится
с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.
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