Российские гандболисты обыграли белорусов и во втором контрольном матче

Мужская сборная России по гандболу переиграли команду Белоруссии и во втором контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22 в пользу россиян. После первого тайма россияне вели – 16:11. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов – 31:26.

Напомним, что чемпионат мира по гандболу стартует во Франции 11 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Сборная Белоруссии на групповой стадии встретится с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.