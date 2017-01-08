Дмитрий Торгованов: Неплохо играем в атаке, но победа на крупных турнирах одерживается благодаря защите
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов
после побед своей команды над белорусами в двух контрольных матчах в рамках
подготовки к чемпионату мира признал, что получил богатую пищу для размышлений.
«Всегда хорошо, когда матчи заканчиваются положительным результатом.
Сборная Белоруссии — хороший соперник, в составе которого немало молодых
перспективных игроков, которые себя еще покажут. Мы тоже дали игровую практику
молодым ребятам. Матч был товарищеским, но все равно присутствовал накал борьбы
и в одном из эпизодов белорусская команда была не довольна, когда наши ребята
собрались и стали играть пожестче, хотя и понятно, что никто никого не
собирался травмировать. У нас не участвовало в игре сразу несколько человек,
например, в пятничном матче Игорь Сорока подвернул ногу. Чемпионат мира не за
горами, много комбинаций пришлось играть с листа.
Мы получили богатую пишу для размышления, обязательно будем смотреть
видео и анализировать. Если сравнивать два матча с белорусами, то в первой игре
некоторые игроки перед своими зрителями были несколько скованы, а сегодня они
раскрепостились и у них получалось намного лучше. Мы неплохо проявляем себя в
атаке, но победа на крупных турнирах одерживается благодаря защите. Во
вчерашнем матче Вадим Богданов хорошо действовал, а сегодня пропустил несколько
необязательных мячей. Когда присутствует несогласованность действий вратаря и
защиты, становится сложнее, в такие моменты нас спасает атака. Перед
чемпионатом мира в целом картина по составу команды ясна, но пока эту
информацию я оставлю при себе», - приводит официальный сайт Федерации гандбола
России слова Торгованова.
Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22
в пользу россиян. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов
– 31:26.