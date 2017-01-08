Дмитрий Торгованов: Неплохо играем в атаке, но победа на крупных турнирах одерживается благодаря защите

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов после побед своей команды над белорусами в двух контрольных матчах в рамках подготовки к чемпионату мира признал, что получил богатую пищу для размышлений.

«Всегда хорошо, когда матчи заканчиваются положительным результатом. Сборная Белоруссии — хороший соперник, в составе которого немало молодых перспективных игроков, которые себя еще покажут. Мы тоже дали игровую практику молодым ребятам. Матч был товарищеским, но все равно присутствовал накал борьбы и в одном из эпизодов белорусская команда была не довольна, когда наши ребята собрались и стали играть пожестче, хотя и понятно, что никто никого не собирался травмировать. У нас не участвовало в игре сразу несколько человек, например, в пятничном матче Игорь Сорока подвернул ногу. Чемпионат мира не за горами, много комбинаций пришлось играть с листа.

Мы получили богатую пишу для размышления, обязательно будем смотреть видео и анализировать. Если сравнивать два матча с белорусами, то в первой игре некоторые игроки перед своими зрителями были несколько скованы, а сегодня они раскрепостились и у них получалось намного лучше. Мы неплохо проявляем себя в атаке, но победа на крупных турнирах одерживается благодаря защите. Во вчерашнем матче Вадим Богданов хорошо действовал, а сегодня пропустил несколько необязательных мячей. Когда присутствует несогласованность действий вратаря и защиты, становится сложнее, в такие моменты нас спасает атака. Перед чемпионатом мира в целом картина по составу команды ясна, но пока эту информацию я оставлю при себе», - приводит официальный сайт Федерации гандбола России слова Торгованова.

Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22 в пользу россиян. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов – 31:26.

Напомним, что чемпионат мира по гандболу стартует во Франции 11 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии.