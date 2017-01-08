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Макарова и Веснина проиграли в финале парного разряда турнира в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в австралийском Брисбене в парном разряде.

Россиянки, посеянные на турнире под вторым номером, в решающем матче проиграли первому номеру посева дуэту Бетани Маттек-Сандс/Саня Мирза (США/Индия) в двух партиях – 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Для Мирзы этот титул на турнирах WTA в парах стал 41-м в карьере, для Маттек-Сандс – 23-м в карьере.

Призовой фонд турнира в Брисбене составлял почти 900 тысяч долларов.
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