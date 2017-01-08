«Сибиряк» и «Динамо» сыграли вничью

Новосибирский «Сибиряк» сыграл вничью с подмосковным «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась вничью со счетом 3:3. В составе «Сибиряка» мячи забили Жоан, Руслан Кудзиев и Сими Сайотти. Гости ответили точными ударами Фернандиньо, Дениса Буркова и Нандо.

Таким образом, «Сибиряк» набрал 33 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая на пять баллов от московской «Дины», которая имеет игру в запасе. «Динамо», набрав 32 очка в 18 встречах, располагается на четвертой строчке.