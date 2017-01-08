«Сибиряк» и «Динамо» сыграли вничью
Новосибирский «Сибиряк» сыграл вничью с подмосковным «Динамо» в матче
12-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась вничью со счетом
3:3. В составе «Сибиряка» мячи забили Жоан, Руслан Кудзиев и Сими Сайотти.
Гости ответили точными ударами Фернандиньо, Дениса Буркова и Нандо.
Таким образом, «Сибиряк» набрал 33 очка и расположился на втором месте
в турнирной таблице, отставая на пять баллов от московской «Дины», которая
имеет игру в запасе. «Динамо», набрав 32 очка в 18 встречах, располагается на
четвертой строчке.
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